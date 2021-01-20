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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرخص» تقود موظفين بالمرور للسجن المشدد 3 سنوات في بنها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:55 ص
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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قضت محكنة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظفين بوحدة مرور لارتكابهما مخالفة تزوير في محررات رسمية لملف ترخيص ورخصة سيارة.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة، أن «ا.م»، موظف بوحدة مرور، اتفق مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى خطابات بيع سيارة نقل محل الواقعة بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية لمده بالبيانات الللازمة فقام المجهول بتدوين بيانات تلك الجهة على أساس أنها مباعة المزاد العلني، وذلك على خلاف الحقيقة.

وأضافت أن المتهم الثاني المجهول قلد أختام شعار الجمهورية، وأختام إحدى الجهات الحكومية وأختام كودية منسوب صدورها للإدارة المخازن العامة، وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور.


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