نيجيريا تجيز التوسع فى استخدام التشخيص السريع لكورونا

أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض عن إرشادات جديدة لحكومات الولايات والمؤسسات في البلاد، بشأن استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة لفيروس كورونا، ما يمكن القطاع الصحي في نيجيريا من زيادة وتيرة الاختبار والتعقب وتقديم الرعاية للأشخاص المصابين.وقال مدير المركز شيكوي إيكويزو، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة والتوسع في استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة لميزتها من حيث سرعة تسليم النتائج وتكلفتها المنخفضة في مسعى للإسهام في حملة لكسر سلسلة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.وأضاف أن الإرشادات الجديدة تسعى لتوجيه استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة في نيجيريا، واستخدامها، في المقام الأول في أماكن التجمعات، مثل المدارس والمستشفيات لاختبار المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا، والاختبار الدوري للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرها من أماكن التجمعات.وشدد في هذا السياق على الالتزام بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها من قبل العاملين الصحيين المدربين الذين يديرون هذا الاختبار.ولفت إلى دور مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض منذ بداية الجائحة في قيادة أنشطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، إذ قاد المركز عملية توسيع قدرات الاختبار في جميع أنحاء البلاد، مع 112 مختبرًا عامًا وخاصّا تم تنشيطها في جميع الولايات ومنطقة العاصمة الفيدرالية، ومن بين هذه المختبرات 74 مختبرًا تقدم خدمات الاختبار مجانًا للمواطنين.في غضون ذلك، حذرت المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة، وجيسولا كريستيانا أديي، من شراء واستخدام لقاحات كورونا في البلاد دون موافقة الوكالة، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا جديدة، وتجب مراقبة الآثار الجانبية لها بشكل جيد.ومضت قائلة: "إذا لم توافق الوكالة على هذه اللقاحات فلا ينبغي للجمهور استخدامها فقد يمكن أن تسبب أمراضًا شبيهة بفيروس كورونا أو أمراضًا خطيرة أخرى يمكن أن تودي بحياة الأشخاص".