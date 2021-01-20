رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تجيز التوسع فى استخدام التشخيص السريع لكورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:14 ص
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
ا ش ا
طباعة
أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض عن إرشادات جديدة لحكومات الولايات والمؤسسات في البلاد، بشأن استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة لفيروس كورونا، ما يمكن القطاع الصحي في نيجيريا من زيادة وتيرة الاختبار والتعقب وتقديم الرعاية للأشخاص المصابين.

وقال مدير المركز شيكوي إيكويزو، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة والتوسع في استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة لميزتها من حيث سرعة تسليم النتائج وتكلفتها المنخفضة في مسعى للإسهام في حملة لكسر سلسلة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وأضاف أن الإرشادات الجديدة تسعى لتوجيه استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة في نيجيريا، واستخدامها، في المقام الأول في أماكن التجمعات، مثل المدارس والمستشفيات لاختبار المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا، والاختبار الدوري للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرها من أماكن التجمعات.

وشدد في هذا السياق على الالتزام بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها من قبل العاملين الصحيين المدربين الذين يديرون هذا الاختبار.

ولفت إلى دور مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض منذ بداية الجائحة في قيادة أنشطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، إذ قاد المركز عملية توسيع قدرات الاختبار في جميع أنحاء البلاد، مع 112 مختبرًا عامًا وخاصّا تم تنشيطها في جميع الولايات ومنطقة العاصمة الفيدرالية، ومن بين هذه المختبرات 74 مختبرًا تقدم خدمات الاختبار مجانًا للمواطنين.

في غضون ذلك، حذرت المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة، وجيسولا كريستيانا أديي، من شراء واستخدام لقاحات كورونا في البلاد دون موافقة الوكالة، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا جديدة، وتجب مراقبة الآثار الجانبية لها بشكل جيد.

ومضت قائلة: "إذا لم توافق الوكالة على هذه اللقاحات فلا ينبغي للجمهور استخدامها فقد يمكن أن تسبب أمراضًا شبيهة بفيروس كورونا أو أمراضًا خطيرة أخرى يمكن أن تودي بحياة الأشخاص".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين