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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«تنمية المشروعات» يتيح تمويلًا ميسرًا يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:21 ص
تنمية المشروعات
تنمية المشروعات
دعاء أبو العزم
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أكد محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى.

وأضاف عبدالملك، أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق المجمعات الصناعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منوهًا في هذا الإطار إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز، حيث يتيح تمويلًا ميسرًا للمشروعات الصناعية يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع.
 
 

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