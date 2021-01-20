حملات إنارة مستمرة بقرى ومدن الغربية

قامت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بصيانة وتركيب لمبات موفرة جديدة بدورات المياه العمومية وصيانة أعمدة الإنارة العامة بشارع الجيش أمام مسجد الصاوي بمدينة كفرالزيات.بِنَاءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة.كما قامت الوحدة المحلية بقرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون بصيانة كشافات الإنارة وزرع أعمدة وتركيب أسلاك وكشافات إنارة جديدة على طريق طنطا - بسيون، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بصيانة أعمدة الإنارة بمدخل ميت السراج بالوحدة المحلية لمحلة حسن وطريق المحلة - بشبيش.وفي ذات السياق، تمت صيانة أعمدة الإنارة العامة (خلف المحطة، خلف المرور، منطقة الغرابلي وشارع الجمهورية) بمركز ومدينة زفتى، كما تمت صيانة عدد (١٨) كشافًا بأعمدة الإنارة بمحلة زياد بمركز سمنود، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتأمينها بنطاق حي ثان طنطا، وصيانة كشافات منطقة مساكن البترول ومنطقة نايف عماد بذات الحي.وفي مركز ومدينة السنطة، تمت صيانة كشافات الإنارة العامة وتركيب لمبات ليد بقرية ميت حواي، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق قرية منية طوخ وطريق المقابر بوحدة ميت يزيد، كما تم إصلاح العطل في الإنارة العامة بقرية ميت ميمون التابعة للوحدة المحلية للجميزة.