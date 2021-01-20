رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدخلات جراحية بـ«المطرية التعليمي» لإنقاذ الحالات الحرجة من مرضى «كورونا»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:52 ص
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن إجراء الأطقم الطبية بمستشفى المطرية التعليمي، تدخلات جراحية العاجلة، لإنقاذ حالات مرضية حرجة وعاجلة لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، إن الأطقم الطبية بالهيئة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، رغم ما يواجههم من تحديات ومخاطر، مشددًا على أن أطباء مستشفى المطرية التعليمي، ما زالوا يضربون أروع الأمثلة في الإخلاص والوفاء، نحو أداء رسالتهم السامية، ويثبتون يومًا بعد يوم أنهم في طليعة الأطقم الطبية التي تواجه جائحة كورونا، وإنقاذ حياة المرضى المصابين بها، حيث قاموا بإجراء أكثر من 260 عملية جراحية لمصابين بالفيروس، ما بين عمليات كبرى وصغرى وذات مهارة، كما تم إجراء أكثر من 150 قسطرة جراحية و15 قسطرة طرفية.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور وائل الدرندلي، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى نجحت مؤخرًا في إجراء عدة تدخلات جراحية دقيقة وعاجلة لمرضى الكورونا، تتطلب مهارة شديدة وحرفية عالية فى التعامل معها، وهذا ما تتميز به مستشفى المطرية التعليمى، حيث تم إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا، مع إنسداد كامل بالضفيرة الكهربية للقلب، أدت إلى نقص شديد في دقات القلب، حيث كان نبض القلب 37 في الدقيقة، ومصاب بالتهاب رئوي شديد، وعلى الفور تم استدعاء فريق قسطرة القلب لتركيب منظم لدقات القلب، ونقل المريض فورًا إلى القسطرة، وتركيب المنظم، وارتفع نبض القلب إلى معدله الطبيعي 70 دقة في الدقيقة، واستقرت الحالة وخضعت للبروتوكول العلاجي.

كما حضر مريض آخر يعاني من اشتباه كورونا وضيق شديد بالنفس، وتم عمل إيكو له وتبين وجود ارتشاح شديد بغشاء التامور، فتم نقله إلى قسطرة القلب، وبذل ١٢٠٠ مللي من الارتشاح، وحالته الآن مستقره، وتم ذلك على أيدى أطباء قسم القلب بالمستشفى، تحت إشراف أ. د. ماجد عبدالله رئيس القسم.

كما قام قسم التخدير والأوعية الدموية بإنقاذ حالة مريضة تبلغ من العمر 67 سنة، ومصاب بكورونا ويعاني من ارتفاع بضغط الدم، وارتفاع بنسبة السكر بالدم، وضعف عضلة القلب، وتسمم بالدم، وغرغرينا بالقدم، وحالتها كانت تستدعي بتر فوق الركبة، وحالتها الصحية لا تتحمل التخدير الكلي أو النصفي، وتم تخديرها موضعيا ولأول مرة بمستشفيات العزل حيث تم تخدير الخمس أعصاب الطرفية المغذية للساق والفخذ والقدم، عن طريق جهاز الموجات فوق الصوتية، وأجريت الجراحة بنجاح، وخروج المريضة بعد استقرار حالتها الصحية للأسبوع الثاني على التوالي، وتم إجراء العملية تحت إشراف مدير عام المستشفى، ود. مايسة عبدالخالق رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، ود. محمد طه رئيس قسم الأوعية الدموية، ود. أحمد فاخر الذي قام بتخدير الأعصاب الموجهة بالموجات فوق الصوتية.

وأضاف بأن الأطقم الطبية نجحت في إنقاذ حياة مريضة بكوفيد 19، كانت تعاني من آلام ولادة مفاجئة، ونقص حاد بالسائل الأمنيوسي المحيط بالجنين، حيث تم بذل جهد غير مسبوق من الجميع لإنقاذ حياة المريضة والجنين بأسرع ما يمكن، حتى تكللت جهودهم بالنجاح، وقام بهذا فريق متكامل من أطباء قسم النساء والتوليد برئاسة أ.د. شريف طه إستشاري النساء والتوليد.

كما حضرت إلى المستشفى مريضة تعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي والتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا، وتم التدخل سريعًا فى خلال ساعة من الإصابة، مما أعطى الفرصة لنجاح العملية وتركيب دعامات الحياة، حيث كان الفريق الطبى على أهبة الاستعداد، وتم نقلها إلى قسطرة القلب بصورة عاجلة، وتم عمل قسطرة دعامة حياة لإنقاذ المريضة، وتبين وجود انسداد كامل بالشريان التاجي وتم تركيب دعامة دوائية بالشريان المسدود، وحالة المريضة مستقرة، تم ذلك تحت إشراف مدير المستشفي، رئيس قسم القلب، وتم إجراء الحالة بواسطة استشاريين القلب د. أكرم إدوارد، ود. هاني حسين، ود. أحمد دسوقي.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

الاقتصاد المصرى واجه «كورونا» بمرونة.. تفاصيل كلمة السيسى لـ«التعاون الاقتصادى والتنمية»

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين