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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية: العالم يترقب نهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه تركيا وإيران

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:51 ص
بايدن
بايدن
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أكدت صحيفة الوطن الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، أن العالم يترقب النهج الذي ستسير عليه الإدارة الأمريكية الجديدة، تجاه الكثير من الملفات الدولية سواء التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها أو معنية بها،مثل العلاقة على ضفتي الأطلسي مع القارة العجوز والخلاف مع الصين، وملف الجنون والإرهاب الذي تتبعه كل من تركيا وإيران وما ينتج عن سياسة الدولتين، من نتائج مأساوية وتهديد لأمن واستقرار المنطقة وشعوب عدد من الدول التي عانت الكثير جراء ذلك.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان " العهد الأمريكي الجديد" أن العالم يتابع تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين، وما إذا كان ينوي أن يخط نهجًا مستقلًا تتميز به ولايته الأولى، أو العودة لاستعادة الكثير من أساليب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكان حينها جو بايدن نائبًا للرئيس، تلك السياسات التي لم تكن مشجعة وشديدة الغرابة تجاه الكثير من القضايا والملفات التي شهدتها المنطقة برمتها خاصة خلال ما عرف زورًا باسم "الربيع العربي".

ولفتت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها إلى أن السياسة الأمريكية وآلية استنباط القرارات وتنفيذها تبقى ذات آلية محددة بقوة القانون لكنها في النهاية تكون تبعًا لإرادة الرئيس الجديد وتوجهاته والأسلوب الذي سيتعامل به مع مختلف القضايا وهو ما سيكتشفه العالم قريبًا.

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