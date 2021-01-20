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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لمحبي أسوان.. 9 أماكن يمكن زيارتها بأقل التكاليف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:51 ص
أسوان
أسوان
هويدا سعيد
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في فصل الشتاء يسعي الكثير إلي قضاء أوقات ممتعة في أجمل مكان الذي يتميز بالدفء، بالإضافة الي أن أسعارها في متناول الجميع، وترصد الدستور في السطور التالية أبرز الأماكن التي يمكن قضاء أجمل الأوقات بها مع تكلفة ليست مرتفعة.

1- معبدي أبو سمبل

يعتبر معبدي أبو سمبل من أهم معالم السياحة في أسوان، وتقع المعابد حاليًا غرب بحيرة ناصر أضخم بحيرةٍ صناعيةٍ في العالم، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

2- معبد فيلة بجزيرة أجليكا

يعد معبد فيلة من أجمل وأهم معالم السياحة في أسوان، وله شعبيةً وجاذبية كبيرة على مستوى العالم، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

3- السد العالي

يعتبر السد العالي من أهم مزارات السياحة في أسوان، وهذا البناء الضخم بجانب عظمة تصميمه وأهميته، فهو يحكي قصة كفاح ونضال الشعب المصري، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

4- المسلة الناقصة

تقع المسلة الناقصة في الجزء الجنوبي من المحاجر المصرية، وتعد من أهم مزارات السياحة في أسوان، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

5- متحف النوبة

يعتبر من أكثر معالم السياحة في أسوان تميزًا وإقبالًا من سائحي العالم، فهذا المتحف يعرض جانبًا خاصًا وهامٌ جدًا للحضارة النوبية القديمة، والتي تآخت مع الحضارة المصرية القديمة، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

6- معبد كوم امبو

بني معبد كوم امبو على ضفاف نهر النيل، لعبادة الآلهة حورس الأكبر وسوبك، وهو له مدخلان متطابقان في الشكل، وبداخل المعبد العديد من القاعات ذات الأعمدة وعليها رسومات ونقوش بديعة، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

7- جزيرة الفنتين

تعتبر جزيرة الفنتين من أجمل مزارات السياحة في أسوان، كما أنها تحظى بأهمية تاريخية واستراتيجية حيث كانت أهم الحصون الحدودية للبلاد.

8- معبد خنوم

يحتل موقعًًا مثيرًًا للاهتمام لأنه يقع على ارتفاع حوالي تسعة أمتارٍ تحت مستوى الأرض في جزيرة الفنتين، ويبلغ سع تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

9- قبة الهوا

قبة الهوا هي مقابر النبلاء في العصر القديم، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبةً إلى "قبة علي بن الهوا"، والتي ترتفع بمسافة 180 مترًا.

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