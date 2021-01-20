فريق طبى صينى يزور غانا للمساعدة على مكافحة وباء كورونا

يزور فريق طبي صيني غانا حاليًا لمساعدة الأطباء الغانيين على كبح تفشى وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في البلاد.وقال رئيس الفريق الطبي الصيني تشانج شوهوى إن الفريق يضم أطباء ممن شاركوا في مكافحة فيروس كوفيد -19 فى الصين، وإنه سيشارك أطباء غانيون في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في غانا.وأضاف: "أن الفريق يضم أطباء من تخصصات مختلفة تم تدريبهم على سبل الوقاية من الفيروس وعلاج مصابين به في الصين، وإن الأطباء المتخصصين لهم خبرة عملية على مكافحة الوباء في الصين، وأعتقد أن خبرتهم ستفيد نظراءهم من الأطباء الغانيين ".وأكد رئيس الفريق الطبي الصيني "أنه بمجرد أن نبدأ في العمل بمستشفى الصداقة الصينية الغانية، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لاقتسام خبراتنا مع الأطباء الغانيين لمساعدتهم على فهم أفضل لطريقة الحد من تفشي وباء كورونا ".تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أرسلت في وقت سابق عشر فرق طبية إلى غانا للمساعدة على دعم خدمات الرعاية الصحية والطبية هناك.