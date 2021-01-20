فور وصوله واشنطن.. بايدن يحيي ذكرى ضحايا كورونا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيا فور وصوله إلى واشنطن، ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم فيروس كورونا المستجدّ حتى اليوم، وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري عشيّة تولّي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة السلطة.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب الذي سيؤدي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، "إنه من أجل أن نُشفى، يجب أن نتذكّر.. من الصعب أحيانًا أن نتذكّر، لكن هذه هي الطريقة التي نُشفى بها".وأضاف " بايدن" في كلمة مقتضبة للغاية "لهذا السبب نحن هنا اليوم"، في حين أضيئت خلفه حول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب في ساحة "ناشونال مول" 400 شمعة إحياءً لذكرى الأمريكيين الـ400 ألف الذين راحوا ضحايا الفيروس الفتّاك.