الصين: نعطي أولوية في حملة التطعيم ضد كورونا للفئات المهمة

ذكر وانج بين، أحد المسؤولين بلجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان موجز في بكين أن الصين تعطي أولوية لتطعيم الفئات المهمة من السكان، بما فيها هؤلاء الذين يعملون في قطاعات النقل وسلاسل التبريد وخدمة النقل العام، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وأضاف وانج أن الصين ستطعم الأطفال والمسنين فور توسيع حملة التطعيم لتشمل عامة الشعب.وتابع أن الصين تحتاج مراكز اختبارات لإعطاء النتائج في غضون 12 ساعة، وقال لي بانجوا، أحد المسؤولين بوزارة الشؤون المدنية إنه ليس هناك أي عدوى في دور رعاية المسنين منذ نهاية وباء ووهان العام الماضي.