وزير الاتصالات: طفرة في خدمات «المحمول».. والفرق يظهر خلال 6 أشهر (خاص)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وهيئاتها التابعة وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضعت خطة لتحسين جودة خدمات المحمول في مصر بهدف دراسة كل ما يلزم سوق الاتصالات للنهوض بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الشركاء من مشغلي الاتصالات، موضحًا أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملحوظ وكبير في جودة خدمات المحمول على مستوي الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكد وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطة تعتمد على محورين، الأول إزالة أي عوائق أمام الشركات في عملية إنشاء أبراج تقوية المحمول، وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لإنهاء أي معوقات في الحصول على الأراضي اللأزمة لإنشاء هذه الأبراج، مؤكدًا أنه تم بالفعل الموافقة أمس على إنشاء 84 برج تقوية محمول لإحدى الشركات العاملة بالسوق "فودافون"، وجارٍ استكمال الحصول على الموافقات الأخرى المطلوبة لباقي المشغلين خلال الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة مزيد من إنشاءات أبراج تقوية المحمول خلال العام الجاري.وكشف طلعت عن دراسة تقوم بها لجنة متخصصة حاليًا تم تشكيلها بالتعاون مع الجهات المعنية لإمكانية منح تراخيص جديدة لشركات متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة أبراج تقوية المحمول، بهدف التوسع في إنشاء الأبراج التي تحتاجها الشبكة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النموذج المتبع حاليًا في مصر يعتمد على قيام شركات المحمول بنفسها أو من خلال شركاء لها في إنشاء هذه الأبراج.وقال الوزير إن المحور الثاني يشمل استكمال مراحل تطوير وتحسين البنية المعلوماتية ورفع كفاءة الشبكة خلال العام الجاري وجارٍ دراسة المرحلة الثالثة خلال الربع الأول بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية خلال عامي 2019-2020، والتي بلغت تكلفتها نحو 2 مليار دولار تحملها الدولة كاملة بغرض توفير سرعات عالية للإنترنت، ورفع كفاءة الشبكات في مصر لإتاحة جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة والتموين والعدل والشهر العقاري والمرور وغيرها من الخدمات المقرر إتاحتها قريبًا مثل خدمات الكهرباء والقوى العاملة والسياحة والآثار والمالية والتضامن الاجتماعي والإسكان.وأوضح وزير الاتصالات أن هذا العام سيشهد طفرة في خدمات الاتصالات بعد الانتهاء من عملية إخلاء وتسليم وتشغيل الترددات الجديدة وإعادة هيكلة مشغلي الاتصالات لهذه الترددات للاستفادة القصوى منها، والتي ستمنح فرصة كبيرة للتوسع في الخدمات الرقمية وتطبيقات الموبايل ورفع سرعات الإنترنت المحمول وتوفير سعات جديدة لزيادة وسرعة نقل البيانات والتي ستؤدي إلى تحسن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.وألمح طلعت إلى أنه أيضًا تم تحديث وتحسين منظومة تلقي الشكاوى من المواطنين والاستجابة لها من قبل الجهاز القومي للاتصالات وتذليل أي عوائق، إما للمستخدمين للحصول على حقوقهم المشروعة، حيث تم بالفعل تحديث آليات تقديم الشكاوي وإتاحة وسائل متعددة سواء من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز القومي للاتصالات أو الكول سنتر أو كود مختصر لإلغاء أي اشتراكات في رسائل ترفيهية أو دعائية بدون موافقة العميل وأيضًا تسهيل عملية الانتقال بنفس الرقم من مشغل لآخر ومتابعة شكاوى المستخدمين ورد مبالغ تجاوزت 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضي بعد ثبوت أحقية المستخدمين فيها.يذكر أن مصر بها نحو 45 ألف برج تقوية شبكات المحمول يعمل 50% منها بتكنولوجيا الجيل الرابع، وتستهدف الدولة إنشاء 10 آلاف برج جديد بالنظام التشاركي خلال الخمس سنوات المقبلة لتلبية احتياجات المستخدمين بعد تسجيل عدد مشتركي المحمول نحو 96.5 مليون مشترك، في حين بلغ عدد مستخدمي الإنترنت المحمول نحو 45 مليون منهم يحتاجون إلى سرعات عالية من الإنترنت ونقل البيانات.