وزير القوى العاملة: تعيين 793 شابًا بأسيوط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 793 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2477 شابًا، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الأربعاء، أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 43 ألفًا و961 جنيهًا، لـ27 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 16 عاملًا جديدًا وإصدار كارنيهات لهم.