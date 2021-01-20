تركيب 5437 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة لترشيد الاستهلاك بالفيوم

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الانتهاء من تركيب 5437 قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات المياه بدور العبادة الأهلية، وذلك بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم، طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بهدف تقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر.وبحسب بيان لوزارة الإسكان، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن عدد المساجد الأهلية التي تم تركيب القطع الموفرة بها بلغ نحو 250 مسجدا بـ3 مراكز، هي "أطسا، والفيوم، وطامية"، كما تم تركيب القطع الموفرة داخل 20 كنيسة داخل الـ 3 مراكز المستهدفة.وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلي أن ما تم تركيبه من القطع الموفرة هو دفعة أولى فقط، وهناك دفعتين سيتم استلامهما الأيام المقبلة، وسيتم تركيبهما في باقي المراكز:"سنورس، وإبشواي، ويوسف الصديق، مضيفًا أن الشركة تستهدف تركيب القطع الموفرة المجانية بجميع دور العبادة الأهلية داخل المحافظة، عن طريق إدارة التوعية والإعلام بالشركة، كما يتم لصق "بوسترات" لتوعية المصلين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وغلق صنابير المياه بعد الاستخدام مباشرة.ودعا رئيس الشركة جموع المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستخدام وتركيب القطع الموفرة داخل المنازل، من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الهدر.