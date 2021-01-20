سلمى حايك تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

جذبت النجمة سلمى حايك إليها الأنظار بعد خضوعها لأحدث جلسة تصوير، احتفالا بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، إلى ١٧ مليون متابع.وتألقت النجمة سلمى حايك، بفستان جرئ صيفي أخضر اللون، يبرز جمالها، ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما جعلت شعرها منسدلا على أكتافها، ونسقت مع إطلالتها عقود بيضاء لتكمل أناقتها.واحتفلت حايك بوصول عدد متابعيها عبر انستجرام، إلى ١٧ مليون متابع، بطريقة مفعمة بالحيوية، وهى تلتقط الصور لها وسط الأشجار والطبيعة الخلابة، وكتبت: "17 مليون!!" مرفقة مع كلمتها وسوم الحب والامتنان لجميع متابعيها.وتستعد سلمى حايك، لعرض فيلمها الجديد "Bliss" في الخامس من شهر فبراير المقبل، من بطولتها بمشاركة أوين ويلسون ومادلين زيما، عن قصة الفيلم شخص يدعى جريج، يطلق زوجته ويفقد زوجته، ثم يقابل إيزابيلا المرأة التي تعيش في الشوارع وتعتقد أن العالم الملوث حولها هو مجرد محاكاة للكمبيوتر، تعرض بشكل سينمائي ينتظره الكثير من جمهورها.