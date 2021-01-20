بالأرقام والقوانين .. سجل تأييد الحزب الديمقراطي لإسرائيل

خلال السنوات الأربع الماضية، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يروج لفكرة أن إسرائيل أقرب للحزب الجمهوري منها للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، والحقيقة وبالمراجعات التاريخية فإن إسرائيل نالت دعم كلا الحزبين، والحقيقة الأخرى، هي أن نتنياهو هو الذي كان أقرب من الحزب الجمهوري منه للحزب الديمقراطي بسبب عداءه القديم مع باراك أوباما، لكن الحزب الديمقراطي لم يتغير دعمه لإسرائيل طوال العقود الماضية، ربما فقط عارض بعض المواقف الإسرائيلية.تقدم مراجعة للتشريعات الرئيسية التي طرحها الحزب الديمقراطي لعام 2019 وسنها مجلس النواب الذي يسيطرعليه الديمقراطيون في الكونجرس الـ116 تقييمًا دقيقًا للدعم القوي للديمقراطيين لإسرائيل، وهو ما توضحه الأرقام التالية:في فبراير 2019، تحرك الجمهوريون لإدراج بند يدين بوضوح وبشكل خاص معاداة السامية في مشروع قانون، صوت الديمقراطيون بالإجماع لتضمين البند، ثم صوت 177 جمهوريًا ضد مشروع القانون بأكمله، بما في ذلك لغة معاداة السامية. لكن القانون أقر بتأييد ديمقراطي 100٪ و 18 صوتاً جمهورياً.في مارس، أقر مجلس النواب الذي أدان بوضوح وبشكل خاص معاداة السامية. لم يصوت أي من الديمقراطيين ضدها، لكن 23 جمهوريًا فعلوا ذلك .في يوليو 2019، تم تمرير مشروع القانون بالإجماع ينص على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، والمساعدة الأمنية لإسرائيل (بما في ذلك تدوين الرقم القياسي لمذكرة التفاهم البالغة 38 مليار دولار والمبرمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال إدارة أوباما)، وتحقيق العدالة لضحايا الولايات المتحدة من العمليات الفلسطينية .وأقر مجس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية بالإجماع قرار رقم 1850، الذي يفرض عقوبات فيما يتعلق بالدعم الخارجي لما اسموه "الإرهاب الفلسطيني".في يوليو 2019 ، أقر مجلس النواب قرار بإدانة حركة المقاطعةBDS ، ودعمت حل الدولتين، بدعم من أكثر من 90 ٪ من الديمقراطيين في مجلس النواب . صوّت عدد من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين لصالح هذا القرار.في ديسمبر 2019، أقر مجلس النواب قرار يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وألتزام واشنطن "الصارم" بالحفاظ على المساعدة العسكرية لإسرائيل، ودعم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين. ومع ذلك، عارضه الجمهوريون بأغلبية ساحقة.وهو ما يعكس فكرة أن الغالبية العظمى من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، بما في ذلك بعض الذين أعربوا عن عدم موافقتهم على سياسات معينة للحكومة الإسرائيلية الحالية ، يدعمون بشدة سلامة إسرائيل وأمنها. الأصوات تثبت ذلك.