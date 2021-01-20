التشيك تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، 9 آلاف و558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وذكر راديو "براغ الدولي" أنه من المقرر أن تجتمع الحكومة التشيكية في وقت لاحق اليوم لبحث إمكانية تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل تحسن الوضع الوبائي في البلاد نسبيا.وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب الرئيس التشيكي أن الرئيس، ميلوش زيمان، سيخضع للتطعيم ضد فيروس كورونا في المستشفى العسكري بالعاصمة براغ اليوم، ثم سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل من أجل الخضوع لسلسلة من الفحوصات الطبية الوقائية.يشار إلى أن زيمان، البالغ من العمر 76 عاما، يعاني من مرض عصبي في قدميه يجعل المشي صعبا.