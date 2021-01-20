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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 22 ألف راكب عبر 187 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:43 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 187 رحلة دولية وداخلية بمرحلتى السفر والوصول، لنقل ما يقرب من 22 ألف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحة لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم حاليًا.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، عبر استمرار عمليات التعقيم لجميع صالات السفر والوصول والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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