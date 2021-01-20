إيران تدعو بايدن للعودة للاتفاق النووي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة للاتفاق النووي، وهاجم سياسة الرئيس دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته اليوم بعد تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب ما نقل عنه التليفزيون الرسمي، قال الرئيس الإيراني إن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترمب حيال إيران فشلت فشلًا تامًا، مشيرًا إلى أن مسيرته السياسية انتهت.واعتبر "روحاني" في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الأعوام الأربعة لولاية ترامب "لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم"، مضيفًا: "إذا عاد الأمريكيون إلى التزاماتهم (بموجب الاتفاق النووي) لا سيما القرار 2231 فإننا سنعود لالتزاماتنا" بحسب تعبيره.وتابع: "إذا لم تكن لديهم إرادة الالتزام بتعهداتهم فإننا سنواصل برنامجنا النووي".