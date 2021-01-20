مرشح بايدن للخارجية: تركيا شريك «مزعوم» وننظر عقوبات أخرى عليها

قال أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، إن تركيا لا تتصرف باعتبارها حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، واصفا إياها بأنها "شريك استراتيجي مزعوم"، مشيرا إلى أن واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، بحسب "رويترز".وأضاف بلينكن، خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "فكرة أن يكون ما يسمى بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا غير مقبولة".وواصل خلال جلسته: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لمعرفة تأثير العقوبات الحالية ومن ثم تحديد ما إذا كان هناك إجراءات أخرى يتعين القيام بها".واستطرد قائلا: "تركيا هي حليف لنا، ولكنها لا تتصرف كحليف وهذا تحد كبير للغاية بالنسبة لنا ونحن واضحون للغاية بشأنه".وفرضت واشنطن الشهر الماضي، عقوبات طال انتظارها على تركيا بسبب استحواذها على أنظمة الدفاع الصاروخي إس -400 من موسكو،واستهدفت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين.وتلقت العقوبات دعمًا من الحزبين من الكونجرس الأمريكي وتم الإعلان عنها بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) - وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا القانون ضد عضو زميل في حلف الناتو.