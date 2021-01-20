بدء تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة 31 يناير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى، تسليم 820 وحدة سكنية (41 عمارة) تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعًا.وفي بيان للوزارة، أوضح المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المُخصص لهم الوحدات، طبقًا للجداول الزمنية المحددة للتسليم، موضحًا أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (1 – 11 – 13 – 14) فى الأسبوع الأول، وعمارات أرقام (2 – 3 – 15) فى الأسبوع الثانى، وعمارات أرقام (10 – 16 – 17 – 18) فى الأسبوع الثالث، وعمارات أرقام (4 – 19 – 20) فى الأسبوع الرابع، وعمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) فى الأسبوع الخامس.وعمارات أرقام (6 – 28 – 29) فى الأسبوع السادس، وعمارات أرقام (7 – 30 – 31 – 32) فى الأسبوع السابع، وعمارات أرقام (8 – 9 – 34) فى الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام (21 – 36 – 38 – 24) فى الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام (23 – 33 – 39) فى الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام (25 – 35 – 40) فى الأسبوع الحادى عشر، وعمارات أرقام (26 – 41 – 37) فى الأسبوع الثانى عشر.