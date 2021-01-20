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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:51 ص
الخياطة بالمنوفية
الخياطة بالمنوفية
دعاء جابر
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بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية التدريب علي الوحدة المتنقلة  بمدينة الشهداء، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك في إطار الـ14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح على حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات في الفترة الصباحية، و10 متدربين على مهنة كهرباء المنازل في الفترة المسائية، وجار تجهيز دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية.

وقال: إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهر كامل، وعلى مهنة كهرباء المنازل لمدة أسبوعين، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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