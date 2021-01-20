مصدر بالصحة: بدء مبادرة «العزل المنزلي» بمحافظات المرحلة الثانية خلال أيام

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتابع الآن مبادرة "متابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي" داخل محافظات المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.وأكد المصدر للدستور أن المبادرة تسير بشكل يسير، ويتم متابعة المواطنين المصابين بفيروس كورونا بأعراض خفيفة داخل المنازل عن طريق فرق طبية تتوجه إلى منازل المرضى لمتابعة حالتهم الصحية من أمام المنازل.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن انطلاق المبادرة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.وأوضحت الوزارة أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وتابعت أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.