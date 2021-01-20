افتتاح أول مركز ثقافي بمدينة الشروق تجريبيًا

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، افتتاح أول مركز ثقافي بالمدينة "الكاتب المصرى"، والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب تجريبيًا، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضًا مسرحيًا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وجهاز المدينة.وبحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أشاد الغيطى بالأداء التمثيلى للمشاركين بالعرض، لافتًا إلى أن المركز سيساهم فى اكتشاف المواهب والمساعدة فى تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.وأوضح أن المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م (شمالى) على مساحة (3326م2)، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلى، بالإضافة إلى مسرح ثقافى، مؤكدًا استمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطنى مدينة الشروق.