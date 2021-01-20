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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«فؤاد»: الملف البيئي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:39 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الملف البيئي في مصر شهد تطورات خلال عام 2020.

وأوضحت «فؤاد»، أن ملف المخلفات الذى يعد من أهم الملفات البيئية شهد طفرة خلال العام الماضي؛ يعد أهمها التصديق على قانون المخلفات الجديد، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى هذا المجال، والتي وصل عددها إلى 103محطات وسيطة، و57 مصنعًا وأكثر من 70 مدفنًا على مستوى الجمهورية تكلفت أكثر من 10 مليارات جنيه، علاوة على إنشاء أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصري، إلى أن الملف البيئي وخاصة التوعية البيئية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الكبير للمبادرة القومية لنشر الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، إيمانًا منه بأهمية التوعية لتغيير السلوكيات السلبية لبعض المواطنين مما سيساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية.


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