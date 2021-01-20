أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2021.. رابط التسجيل

تستمر عمليات البحث حول أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، وخاصة بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد موعد غلق باب التسجيل في الاستمارة مما أثار غضب الطلاب، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل في 10 يناير الجاري.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

وبالرغم الغضب الذي تصدر السوشيال ميديا، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر بيانات رسمية تتعلق بتحديد آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، وكشفت مصادر داخل أروقة الوزارة ترفض ذكر أسمها، تؤكد استمرار التسجيل لطلاب الثانوية العامة في استمارة التقدم للامتحانات متاح خلال الشهر الجاري، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد موعد غلق باب التسجيل وتحديث بيانات الطلاب.





وقامت المصادر بنفي الأخبار المتداولة حول غلق باب تسجيل الاستمارة 20 يناير الجارى، مناشدة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر ويسمعونه، منوهة أن الوزارة فقط هى التي تحدد من خلال بيانات رسمية.

رابط التسجيل في استمارة الامتحانات للثانوية العامة

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه يمكن للطلاب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، عبر رابط الموقع التالي: https://moeregister.emis.gov.eg/home/index ، وفي حالة وجود أي أخطاء في تعبئة الاستمارة، يتوجه الطالب لتعديل الأخطاء عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها، أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg ، والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

منصات تعليمية إلكترونية 2021

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم، أتاحت العديد من المنصات الإلكترونية تسهيلا على الطلاب لتلقي دروسهم ومتابعة المقررات المدرسية، والقيام بالأبحاث بشكل جيد، أبرزها: بنك المعرفة المصري الذي يضم 4 بوابات لجميع الأعمار المختلفة، ومنصة إدمود، وحصص، وذاكر، إضافة إلة القنوات التعليمية، وذلك بداية من عام 2020 منذ تفشي وباء كورونا المستجد.





موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

وبعد معرفة أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، يشار إلى أن وزارة التربية حددت موعد امتحانات الثانوية العامة الذي من المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات في 19 يونيو 2021، حيث يؤدي الطلاب هذا العام الامتحانات بشكل مختلف عن طريق الأوبن بوك، إضافة إلى وسائل أخرى يتم من خلالها الامتحان وفقا للتعديلات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.





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