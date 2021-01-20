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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل تسلمه السلطة.. نساء في حياة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:02 ص
بايدن
بايدن
شيماء دهب
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تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم السلطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلفه جو بايدن، اليوم 20 يناير، وسط تكثيف أمني لم تشهده الولايات المتحدة من قبل، وذلك بسبب ما تعرض له الكونجرس من هجوم الفترة الماضية، وفي السطور التالية نرصد أبرز النساء في حياة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
قبل تسلمه السلطة..
- زوجته جيل

إذا كانت الأنظار ستتجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن فإنها ستتجه بقوة إلى السيدة الأولى جيل، حيث جاءت لبايدن كالمنقذ بعدما فقد زوجته وطفلته في حادث سير خلال ذهاب الأسرة بدونه لشراء شجرة عيد الميلاد، ويشاء القدر أن يفقد ابن آخر من أبنائه ولكن بعد 43 عامًا من الحادثة ليتبق له ابن واحد فقط حاليًا، وتأتي جيل وتخرجه من مستنقع الأحزان على فقدان زوجته وابنه في البداية وتعيد الحياة من جديد وتنجب ابنتهما آشلي وتربي أبناء جو بايدن.

و كرست "جيل" حياتهما لتربية الأبناء فكانت لهم أمًا وليس زوجة الأب، وكان التدريس هو المسيطرة في حياة جيل لكون عملها كمدرسة لذا كان زوجها يستمع لها فيما يخص قضايا التعليم، بل أنها تعد السبب الرئيسي وراء تعيين نائب رئيس امرأة.

كما أن أسرار البيت الأبيض ليست غريبة عليها بل خلال توليها منصب السيدة الثانية عندما كان زوجها نائب الرئيس السابق أوباما، علمتها العديد من الأمور وتوقعت ميشيل أن تكون من أعظم السيدات فيما بعد.
قبل تسلمه السلطة..
- آشلي بايدن

وهي الابنة الصغرى لجو بادين ولدت عام 1981 وكانت خير عوض لأبيها، فهي كانت معجبة به وبتعامله مع الغير دون تكبر مقدرة الظروف كافة من حوله، فاتجهت لنفس الاتجاه الخاص بأبيها، بفضل عملها الاجتماعي أنشأت خط إنتاج "لايفليهود" عام 2017، وهي ماركة ملابس خيرية، تذهب جميع عائداتها لدعم القضايا المحلية الخيرية.

وعملت آشلي على تمرير قانون لحماية "الدولفين" من الصيد عن طريق الخطأ خلال اصطياد التونة، كما زارت بالمرافقة مع والدتها سجن النساء، وشاركت في حملات عدة من أجل والدها فشاركت في حملة " ويسكونسن للنساء من أجل بايدن" والتي ركزت فيها على حقوق المرأة والفجوة في الأجور والرعاية الصحية ورعاية الأطفال.
قبل تسلمه السلطة..
- فاليري بايدن

وهي الأخت الصغرى لجو بادين عُينت مستشارة للجمعية العامة رقم 71 للأمم المتحدة، وكانت تدير حملات شقيقها الرئاسية وهي تعتبر المستشارة الأقرب لقلبه، وقدمت الدعم الكامل لشقيقها خلال توليه منصب نائب الرئيس.

و منذ أوائل السبعينات وهي معه أي منذ دخوله لعالم السياسة، مما أدى للفوز بمقعده بمجلس الشيوخ سبع مرات متتالية ومن ثم الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة لعامي 1988 و2008، وكان لها دور فعال في اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس.
قبل تسلمه السلطة..
- كامالا هاريس

تعتبر كامالا هي أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، وأيضا أول سمراء تحتل هذا المنصب، حصلت على شهادة في القانون من جامعه كاليفورنيا، وتولت منصب المدعي العام بمقاطعة ألاميدا.

ويعد الرئيس أوباما من المؤيدين لها لشغل هذا المنصب، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات ملائمة، كما أنها فازت في مجلس الشيوخ عام 2016، واشتهرت بأسلوبها الحاد في المناقشة ودفاعها الشرس عما تؤمن به.

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