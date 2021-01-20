تمديد الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية في ألمانيا

أعلنت ألمانيا بدء تمديد الإغلاق حتى الرابع عشر من فبراير المقبل، في إطار الجهود الرامية لكبح جماح انتشار فيروس كورنا وذلك بدءا من اليومالأربعاء، جاء ذلك بعد اجتماع استمر حتي وقت متأخر من مساء أمس شاركت فيه المستشارة الألمانية ورؤساء وزارات الولايات الألمانية وفقًا لما ذكره البرنامج التلفزيوني (مورجن ماجزين )على القناة الأولي الألمانية.كما اتفقت المستشارة ميركل ورؤساء وزراء الولايات أيضًا على فرض الكمامات الطبية في وسائل النقل العام وفي المتاجر، حيث تقرر فرض ارتداء الكمامات الطبية من نوع (FFP2) على من لديهم احتكاك مع المقيمين في دار المسنين.كما قرر اجتماع المستشارة ورؤساء حكومات الولايات، بعد نقاش مكثف، الإبقاء على الإغلاق المفروض على المدارس ودور الحضانة حتى 14 فبراير، وقصر الدراسة على التعليم الإلكتروني عبر الفيديو كونفرانس.وجاء في وثيقة الاجتماع أن على الشركات الالتزام بالسماح للعاملين بالعمل من المنازل حتى 15 مارس، كما تقرر في الاجتماع وجوب إبلاغ السلطات بالتجمعات الدينية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص قبل يومين على الأقل.