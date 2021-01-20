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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عودة 88 لاجئًا سوريًا من لبنان لبلدهم خلال 24 ساعة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:20 ص
جريدة الدستور
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين عن أن 88 لاجئًا يضمون (27 امرأة و45 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب الحدودي" في الساعات الأخيرة، مشيرًا أيضًا إلى عدم عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.5 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة قابلة للانفجار، منها عبوة واحدة محلية الصنع.

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