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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 5 جنود فى هجوم مسلحين مجهولين بأفغانستان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:59 ص
هجوم مسلحون مجهولون
هجوم مسلحون مجهولون بأفغانستان
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أعلن مسئولون بالشرطة الأفغانية عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركبة عسكرية في إقليم هيرات غرب أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن عبدالأحد والي زادة المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم قوله "إن الهجوم وقع صباح اليوم الأربعاء بوسط مدينة هيرات، وقد تمكن المسلحون من الفرار"، مضيفًا أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الهجوم.

وقد لقى أكثر من 40 من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم في اشتباكات مع عناصر حركة طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم الإبلاغ عن غالبية الضحايا في أقاليم قندوز وبغلان ونيمروز.

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