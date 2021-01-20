فؤاد: الملف البيئى يشهد طفرة كبيرة فى الفكر والتناول على المستوى المحلى والدولى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة بدعم من القيادة السياسية شهد تطورات كبيرة فى الفكر وطريقة التناول سواء على مستوى الدول المتقدمة التى أخذت حقها فى الموارد الطبيعية أو الدول النامية التى لها الحق فى الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى تحت عنوان" قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الإقتصادية" التى أشارت خلالها إلى أن عام 2015 كان عامًا حاسمًا على المستوى الدولى من حيث أهداف التنمية المستدامة الأممية أو إتفاق باريس.وتابعت وزيرة البيئة، أن شهد طفرة على مستوى التوازن السياسى والقوى المتصارعة وكان هناك تركيز على المستوى الدولى أن يتم تطبيق الاثنين فى نفس الوقت فتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة فقضية تغير المناخ هى فى الأساس قضية تنموية تؤثر بصورة مباشرة على كافة مسارات التنمية.واستعرضت وزيرة البيئة خلال الندوة الجهود الكبيرة التى تم بذلها خلال عام 2020 للنهوض بالملف البيئى فى مصر بكافة مجالاته، فقد كان هناك جهود متميزة لإدخال الفكر الاستثمارى فى المجال البيئى الذى يتضح جليًا فى مجال المخلفات ومنها المخلفات الزراعية التى شهدت استثمارات كبيرة وحققت فرص اقتصادية للفلاحين وصلت خلال العام الماضي لحوالى مليار و200 مليون جنيه، كما تم فتح المجال أمام الشباب للاستثمار فى مجال إنتاج البيوجاز، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية كوادى دجلة والغابة المتحجرة وووادى الريان وهو ما فسره البعض على أنه بيع للمحميات الطبيعية وهذا تفسير خاطئ فقانون المحميات الطبيعية لا يسمح بذلك ولكنه يسمح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة تنموية داخل المحميات الطبيعية.