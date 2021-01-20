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القبلة

«الشفيعة».. من هي السيدة نفيسة التي يحتفل بذكرى مولدها اليوم؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:12 ص
ضريح السيدة نفيسة
ضريح السيدة نفيسة
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تعد السيدة نفيسة رضوان الله عليها من سيدات آل البيت الذين سكنوا مصر ودفنوا فيها، وسليلة آل بيت النبوة وهي بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأمها زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقيل إن أمها أم ولد، وأن زينب أم إخوتها.

ولدت بمكة المكرمة وحجت 30 حجة

ولدت السيدة نفيسة بمكة المكرمة 11 من ربيع الأول سنة 145 هجرية ونشأت بالمدينة المنورة وحفظت القرآن الكريم وتفقهت في الدين وربيت على الصلاح والتقوى وتزوجها ابن عمها إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهي حفيدة الحسن وزوجها حفيد الحسن والحسين (رضي الله عنهما) ولقب زوجها بإسحاق المؤتمن لكثرة أمانته وقوة إيمانه، وحجت السيدة نفيسة 30 حجة وأكثرها وهي تمشي على أقدامها.

ويروى أنه قبل زواجها تقدم إليها إسحاق يخطبها من والدها فصمت والدها ولم يرد عليه جوابا فقام إسحاق من عنده ودخل الحجرة النبوية الشريفة وتوجه إلى النبي وقال بعد السلام يا رسول الله إني خطبت نفيسة بنت الحسن من أبيها فلم يرد جوابا وإنني لم أخطبها إلا لخيرها ودينها وعبادتها ثم خرج من الحجرة النبوية الشريفة فرأى والدها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له "يا حسن زوج ابنتك نفيسة لإسحاق المؤتمن".

رفض رحيلها من مصر

كان أهل مصر، شديدي التعلق بآل بيت النبي، رضوان الله عليهم آجمعين، حيث أنه كلما نزل بالناس أمرا جاؤا إلى السيدة نفيسة وسألوها الدعاء فتدعوا لهم فيكشف الله عنهم ما نزل بهم وكانوا يزدحمون عندها فلما رأى ذلك زوجها قال: نرجع الى الحجاز فقالت لا أستطيع لأن الرسول قال لي في المنام لا ترحلي من مصر فإن الله متوفيك فيها.

ولما امتنع إسحاق المؤتمن زوجهاعن دفنها في مصر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية يقول له، "يا اسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيسة فإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها".

"الصوفية" تنظم الاحتفالات وليالي الذكر في ذكرى مولدها

وتنظم الطرق الصوفية كل عام، َعشرات الإحتفالات، إحتفاءًا بهذه الذكرى العطرة، حيث تقام الولائم وتذبح الذبائح فرحة وبهجة بهذا اليوم المبارك، ويأتي المريدين من جميع أنحاء مصر ويقوموا بتآجير الشقق السكنية حول مسجد ومقام السيدة نفيسة، وذلك لإقامة حلقات الذكر والحضرات فرحاَ بهذا اليوم المبارك.

وأعلنت الصوفية عن تنظم فعاليات مولدها المبارك داخل مقراتها في جميع انحاء مصر، وذلك بحضور أعداد محدودة جداَ وبث الفاعليات "أون لاين" عبر شبكة الإنترنت.

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