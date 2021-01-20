الإمارات تطلق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي بالإمارات سياسة إنتاج الطاقة من النفايات بهدف ضمان أمن إمدادات الطاقة في المستقبل وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستدامة والحفاظ على البيئة في إمارة أبوظبي.ووفق مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، توفر السياسة إطار عمل لإقامة مشاريع رائدة لاستغلال النفايات في توليد الكهرباء والاستفادة منها في مختلف القطاعات الحيوية.وطبقا للمكتب، تساعد أيضا في اعتماد آليات التنافسية والأمان والموثوقية وضبط الأسعار لازدهار تلك المشاريع.