اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 202 من العمال بشركة أسمنت خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة أسمنت خاصة بالإسكندرية، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تقرر من خلالها صرف بعض المزايا لـ 202 عامل.وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت علي الاتفاق على إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين، بأن يشمل الأجر المرتب الأساسي، والعلاوات الاجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة أو مستقبلية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، وبدل التفرغ، وبدل التميز، وبدل طبيعة العمل إن وجد، كما تلتزم الشركة بصرف أي علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة.كما تلتزم الشركة بصرف الزيادات السنوية المقررة وفقًا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الأجر الأساسي التأميني، الذي تحدده الدولة في حينها طول فترة سريان الاتفاقية الذي يستمر 3 سنوات، وتم الاتفاق أيضًا على أن يتم منح العاملين من أصحاب الأداء المتميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوي التي قد تصل إلى 10% إضافيًا من آخر مرتب شهري حصل عليه العامل مسدد على دفعة واحدة والتى قد تختلف من عامل لآخر.ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة بوضع نظام الحافز السنوي يصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز وفقًا للضوابط المحددة، ووافقت الشركة على أن تكون الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهرًا، على أن تقسم على دفعات شهرية، يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التي يتقرر توزيعها من الجمعية العمومية للشركة.ومنح زيادة سنوية بنسبة 5 % تستحق في يناير أعوام 2020 و2021 و2022، وذلك للحد من آثار التضخم على العاملين، وتفاهمًا من إدارة الشركة للظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد القومي، بحسب الاتفاقية.