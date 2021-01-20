إصابات كورونا في تايلاند تتخطي حاجز 12 ألفًا

سجلت تايلاند 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفًا و653 حالة.وذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند وفقًا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 71 وفاة.وأوضح أن الإصابات الجديدة تضمنت 51 حالة محلية، و8 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافى حتى الآن 9621 حالة من الفيروس ويتلقى 2961 الرعاية الطبية.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة قائلًا: "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدًا"، مضيفًا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.