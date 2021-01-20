النيابة تحقق في مقتل طفل على يد والده بأكتوبر

تستكمل النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها حول اتهام عامل بالتعدى على نجله الطفل وضربه الأمر الذي أدي لوفاته، بعدما ارتطمت رأسه بجسم صلب.وكشفت التحقيقات أن الطفل المجني عليه البالغ من العمر ثلاث سنوات كان يعيش بصحبه أسرته بمنطقه أكتوبر، وأن والد الطفل كان دائما التعدى عليه بالضرب، الأمر الذي كان يدفع والدته إلى ترك المنزل واصطحاب طفلها والذهاب لأسرتها والمكوث لديها عدة أيام واستمر الوضع هكذا لفترة.الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورد بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع طفل داخل منزله بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة.وبسؤال والد الطفل أقر بأنه أثناء محاولته النوم قام طفله باللهو بجواره أعلى السرير فقام بالتعدي عليه وصفعه على وجهه فسقط الطفل من أعلى السرير وأثناء ذلك ارتطم رأسه بشعلة غاز مما تسبب في وفاته.