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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بالصحة: زيادة تدفق الأكسجين بالمستشفيات 50% عن الكمية المعتادة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:48 ص
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة بدأت في توفير كميات كبيرة من الأكسجين داخل المستشفيات التابعة لها والمخصصة للعزل الصحي ولمرضى فيروس كورونا.

وأوضح المصدر في تصريح خاص للدستور، أنه تمت زيادة نسبة تدفق الأكسجين في المستشفيات بنسبة وصلت حتى 50% عن الكميات المعتادة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة توفير الأكسجين بانتظام داخل المستشفيات من خلال تقارير يتم رفعها يوميًا للوزارة من قبل مديري المستشفيات بكل المحافظات.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد حرصت على توفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية الجائحة بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر، كما تمت زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والأسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لها، مضيفة أن الأكسجين يستخدم ضمن بروتوكولات العلاج المحدثة، ويساهم في تحسن الحالة الصحية للعديد من مرضى فيروس كورونا وانخفاض معدل الوفيات.

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