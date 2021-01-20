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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقارير أداء الاقتصاد تدفع مؤشرات البورصة للصعود في مستهل التعاملات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:36 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية وبعض من المستثمرين الأفراد، على خلفية خروج تقارير دولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11532 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14049 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2303 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3309 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم راية القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، سبيد ميديكال، السويس للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 14 ألف سهم، 109.1 ألف سهم، 11 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 3710 أسهم، 605 أسهم، 33 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 394 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 22.5 ألف سهم.

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