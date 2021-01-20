بشخصيات «ميكي وميمي».. سيدتان تبحثان عن الرزق بالإسكندرية (فيديو)

«لاتخشى الارتباط بآمراة قوية، قد يأتي يومًا وتكون هي جيشك الوحيد» عبارة تنطبق على سيدتين، أرادا أن يقفن بجوار أزواجهن في المرض وضيق الحال، ليخرجن إلى العمل في مدينة أخرى باحثين عن الرزق ولكن بطريقة جديدة ومبتكرة.في التاسعة من صباح كل يوم تستقل "منى" وشقيقتها "مي"، القطار من مدينة دمنهور متوجهين إلى الإسكندرية، حاملين معهن بعض الحلويات والبسكويت، وملابس لشخصيتهما التي عرفن بها في الإسكندرية منذ أسبوعين، ليتقمصا شخصية «ميكي وميمي» الكرتونية لبيع منتجاتهما.تقول منى الشهيرة بشخصية «ميكي» 38 عامًا، إنها زوجة وأم لثلاث أطفال، وأن الفكرة التي تشاركها فيها شقيقتها بدأت في تنفيذها منذ أسبوعين، وذلك لمساعدة أسرتها وزوجها على المعيشة ومتطلبات الحياة.وأضافت ل«الدستور» أنها خرجت للعمل لمساعدة زوجها الذي كان يعمل في كافيه، ولكنه أجرى عملية جراحية استغرق الشفاء منها عام كامل، وعندما أراد العودة إلى عمله لم يستطع بسبب جائحة كورونا وتخفيض العمالة في المقاهي والكافيهات، فحاولت مساعدته بالخروج للعمل.وأشارت إلى أن الفكرة هي بيع حلويات للأطفال، ولكن بطريقة جديدة، حيث إنها فكرة خارج الصندوق لجذب الأطفال، فالشخصيات الكرتونية يحبها الأطفال والكبار أيضًا، وذلك ما تراه في عملها، لافتةً إلى أن الناس تتعامل معهما معاملة طيبة، دون انتقاد أو مضايقات والجميع يدعمهن.واستكملت شقيقتها مي 27 عامًا بشخصية «ميمي» حديثها ل«الدستور» أنها خرجت للعمل لنفس الظروف، حيث إن زوجها يعمل«حلاق» ومع انتشار فيروس كورونا لم يكن عمله مستمر، لذلك خرجت هى وشقيقتها، للعمل في الإسكندرية، حيث إنهن من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ويوميًا يتوجهن إلى الإسكندرية منذ التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.واضافت أنها أم لثلاث فتيات، وظروف الحياة، جعلتها تفكر في مساعدة زوجها قائلة «نعيش بالإيجار، والشغل مش عيب، والحمد لله مش بنفرض نفسنا على حد» متابعة أنهما يرتديان تلك الملابس، ويقفن على الكورنيش حاملين المنتجات التي يبيعونها، والمواطنين هم من يقدمون عليهم للشراء منهن وإلتقاط الصور التذكارية معهن.وأشارت إلى أن ملابس الشخصيات الكرتونية التي ترتديها هي وشقيقتها هي نوع من الغموض بجانب الجذب للأطفال، مشيرة إلى أنهن لم يفصحن عن شخصيتهم إلا للفتيات أو الاطفال الصغار إذا تخوفوا من شكل الشخصية.واختتما « ميكي وميني» حديثهما بأنهما يتلقيان تشجيع ودعم من عائلتهما ومن المواطنين، بسبب خروجهن للعمل ومساعدة أزواجهن، مشيرة إلى أنهما سوف يطوروا من الفكرة بشخصيات جديدة مع كل مناسبة مثل شهر رمضان، فهما محبين للعمل رغم التعب والسفر يوميًا، ويشعران بالسعادة مع كل طفل يقبل عليهما للشراء أو التصوير بالإضافة لعبارات الدعم عندما يعرف الناس أنهما سيدات.