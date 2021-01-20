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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاتصالات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:23 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
وكالات
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أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة من مركز "شيتشانج" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانتونج 1-03" في الساعة 25:00 صباحا(بتوقيت بكين) بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش3- بي" ودخل مداره المقرر بنجاح.

و"تيانتونج1-" هو نظام اتصالات متنقلة للأقمار الاصطناعية، تم تطويره بشكل مستقل وبناؤه من قبل الصين. ويتألف من جزء فضائي وجزء أرضي ومحطة مستخدم.

والقمر الاصطناعي "تيانتونج 1-03" الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء سينشيء شبكة متنقلة مع مرافق أرضية لتقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة الخاصة بجميع الأحوال الجوية في جميع الأوقات بشكل ثابت وموثوق به، مثل الرسائل الصوتية والقصيرة والبيانات للمستخدمين في الصين والمناطق المحيطة والشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى ذات صلة، بالإضافة إلى معظم المناطق البحرية في المحيطين الهادئ والهندي.

وعملية الإطلاق اليوم الأربعاء هي العملية رقم 358 من قبل سلسلة من صواريخ "لونج مارش" وتمثل أيضا أول عملية إطلاق أجرتها الصين لقمر اصطناعي للفضاء في عام 2021.

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