1479 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 183 حالة دخول جديدة للمستشفيات خلال 24 ساعة، حيث يتواجد حاليًا في المستشفيات 1960 بينهم 360 حالة في العناية المركزة وخروج 190 حالة من المستشفيات بعد تلقي العلاج.وأضاف المعهد أنه 82 حالة توفيت بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مؤكدا أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 681 ألفًا و250 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19، بينما توفي 20 ألفًا و554 شخصًا بينهم 10 آلاف في الموجة الثانية للجائحة.