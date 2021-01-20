رصد 15 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 15 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (9) واللاذقية (2) وحماه (3) وحلب (1).وأضاف بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في سوريا، موضحا أنه تم بشكل عام حتى يومنا الحاضر تنفيذ 2690 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4 ملايين و653 ألفا و586 طنا.