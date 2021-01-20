ذا هيل: غالبية الأمريكيين يريدون منع ترامب من الترشح لأي منصب سياسي مستقبلا

كشف أحدث استطلاع للرأي، أجرته مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية، ونقله موقع" ذا هيل" الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين يريدون منع الرئيس دونالد ترامب من الترشح لأي منصب سياسي في المستقبل.وقال 57 % من الناخبين الأمريكيين إنهم يعتقدون أن ولاية ترامب الوحيدة في البيت الأبيض يجب أن تكون بداية ونهاية مسيرته المهنية في السياسة الانتخابية، وقال 43 % آخرون إنهم لا يريدون رؤية الرئيس السابق الذي سيصبح قريبًا ممنوعًا من السعي لمنصب منتخب في المستقبل.ومنذ خسارته في إعادة انتخابه، اقترح الرئيس المنتهية ولايته بشكل خاص أنه قد يقوم بحملة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024 للترشح لانتخابات الرئاسة، كما أنشأ لجنة العمل السياسي القيادية (PAC) التي يمكن أن تسمح له بالحفاظ على نفوذه في سياسة الحزب الجمهوري.يأتي هذا فيما وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، منذ قليل، إلى العاصمة واشنطن، استعدادًا لأداء اليمين قبل أن يتولى السلطة، اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.