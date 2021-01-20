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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

6 فبراير.. محاكمة عصابة «تهريب المهاجرين»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:32 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 فبراير المقبل لمحاكمة، 4 أشخاص أمام محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، متهمين تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي إيطاليا واليونان، عبر تركيا بطريقة غير مشروعة.

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفى رياض، المحامى العام الأول، 4 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلا، إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر تركيا بطريقة غير مشروعة، في القضية رقم 14669لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2466 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصل «الدستور» على نسخه منه: «أنه بعد الاطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (محمد. ع) 27 سنة، مقيم في مركز أطسا الفيوم، و(أحمد. م) 20 سنة، مقيم في المنصورة بالدقهلية، و(أحمد. ر) 22 سنة، مقيم في منية النصر الدقهلية، و(محمد. ر)، 23 سنة، مقيم في، منية النصر الدقهلية، بأنهم في يوم 28 سبتمبر2020، بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول».

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين: «شرعوا في تهريب 6 من المهاجرين إلى دولتي إيطاليا، اليونان عبر تركيا حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر عامًا، عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع غير وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر».

وأوضح قرار الإحالة: «أنه وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية بمواد القانون رقم 82 لسنة 2016، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين».

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