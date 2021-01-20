رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة فني كهرباء أثناء إصلاحه عمود بالدقهلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:10 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أصيب فنى كهرباء بإصابات خطيرة أثر سقوطه من أعلى أحد أعمدة الأنارة أثناء إصلاحه لشدة كهربائية بتمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الامديد من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "أبو غنيم متولى شحاتة عوض" ٣٥ سنة، فنى كهرباء بهندسة كهرباء تمي الامديد، ومقيم بندر تمى الأمديد، مصابا باشتباه كسر بالحوض والفقرات (إدعاء سقوط من علو) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والده "متولى شحاتة عوض أبو المعاطى" ٦٢ سنة، سائق بهندسة كهرباء تمى الامديد، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام نجله بإصلاح شدة كهربائية على أحد أعمدة الإنارة ببندر تمي الامديد ( بصفة ودية - عقب انتهاء عمله ) مستخدما سلم اختل توازنه وسقط من أعلى السلم أرضا؛ مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز تمي الامديد، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصور

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة