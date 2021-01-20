إصابة فني كهرباء أثناء إصلاحه عمود بالدقهلية

أصيب فنى كهرباء بإصابات خطيرة أثر سقوطه من أعلى أحد أعمدة الأنارة أثناء إصلاحه لشدة كهربائية بتمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الامديد من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "أبو غنيم متولى شحاتة عوض" ٣٥ سنة، فنى كهرباء بهندسة كهرباء تمي الامديد، ومقيم بندر تمى الأمديد، مصابا باشتباه كسر بالحوض والفقرات (إدعاء سقوط من علو) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والده "متولى شحاتة عوض أبو المعاطى" ٦٢ سنة، سائق بهندسة كهرباء تمى الامديد، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام نجله بإصلاح شدة كهربائية على أحد أعمدة الإنارة ببندر تمي الامديد ( بصفة ودية - عقب انتهاء عمله ) مستخدما سلم اختل توازنه وسقط من أعلى السلم أرضا؛ مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز تمي الامديد، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.