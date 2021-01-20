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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم أمام البرلمان اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:10 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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يتوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، لعرض بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المقرر أنَّ يعرض الوزير بيانًا متكاملًا بحجم ما تمّ إنجازه على أرض الواقع، ويمنح رئيس المجلس الكلمة للأعضاء المتقدمين بطلبات للتعقيب على بيان الوزير.

وكان قد شرح رئيس الوزراء، أمس، خلال استعراضه بيان الحكومة، جهود الدبلوماسية المصرية في كل الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن ويدعم أمن الخليج العربي ويضمن تحقيق الأمن القومي.

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