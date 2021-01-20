بايدن يصل العاصمة واشنطن استعدادًا لأداء اليمين

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، منذ قليل، إلى العاصمة واشنطن، استعدادًا لأداء اليمين قبل أن يتولي السلطة، اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.وفي غضون 5 ساعات فقط من مغادرة دونالد ترمب وعائلته، يجب أن يكون البيت الأبيض جاهزًا لاستقبال جو بايدن وعائلته، وموظفيه.وتنتهي الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف الأربعاء، قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن خلفا له.