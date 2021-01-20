تفاصيل اختبارات «التحول الرقمي» بجامعة القناة

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه فى إطار القرارات الجديده التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر باستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات اعتبارًا من 2 يناير 2021 وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعى 2020-2021، لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ستعقد دورات التحول الرقمي واختباراتها أونلاين، والتى ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية كما يستمر الحجز والتدريب والاختبارات أونلاين.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2019، على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراة)، علما أن الحجز والتدريب والاختبار "أونلاين من خلال الرابط التالي: https:bit.ly2D4z2Ff.وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، أنه لا يسمح نهائيا بحضور أى طالب إلى مقر المركز، وأن دورة التحول الرقمى مستمرة فقط أونلاين، مشيرًا إلى أنه تم اختبار مجموعات جديدة يومي 18 و19 يناير الجارى وعقدت الاختبارات بإجمالى 105 ممتحنين، ليصبح إجمالى الممتحنين 1521، مضيفا أن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل 7 دورات تكنولوجي، وتتم وفق المحددات التالية.- اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطًا أساسيًا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية ابتداء من أول أكتوبر 2020.- يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون 5 برامج إجبارية وبرنامجين اختياريين من بقية البرامج.- إجمالي أيام التدريب 14 يومًا تدريبيًا بإجمالي 70 ساعة تدريبية بواقع 5 ساعات يوميا.- في حالة رغبة الطالب في إكمال باقي البرامج تكون بشهادة وتكلفة منفصلتين عن الشهادة الأساسية.- يتم استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب.وعن شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، أشار الدكتور تامر حسنين، منسق تدريب التحول الرقمى أنها كالتالي:- يتم استثناء باقي أقسام كليات الهندسة من حضور التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط اجتيازهم للاختبار.- يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على 70% من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.- في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج والتي تقدر بـ20 جنيها لكل برنامج يتم إعادة الاختبار فيه.- تكون مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين.- تكون تكلفة الحصول على الشهادة لطلاب الدراسات العليا 840 جنيها مصريا فقط لكل متدرب؛ شاملة تكلفة الشهادة المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات على أن تكون تكلفة البرنامج الواحد 120 جنيها.وعن شروط الالتحاق بالدورات "أون لاين" أوضح حسنين، منسق تدريب التحول الرقمي بالجامعة أنها:- التسجيل عبر الرابط المرفق: يُرجى تعبئة كافة البيانات بدقة ومراعاة صحة البيانات المذكورة، ويعتبر هذه التسجيل بمثابة مستند رسمي لتأكيد الحجز، تمهيدًا لتسديد الرسوم المالية والذي يشترط قبل انعقاد الدورة، وسيصل المشارك رسالة بتأكيد انعقاد البرنامج التدريبي في حال اكتمال العدد المستهدف عبر رسالة على رقم الواتساب، وستقوم إدارة المركز بتوضيح كيفية المشاركة في البرنامج التدريبي من خلال جروب الواتساب.- إذا لم يعتذر المسجل بالدورة قبل انعقاد الدورة بأربعة أيام على الأقل، سيقوم بتسديد رسوم الدورة كاملة.- عند اكتمال تسجيل العدد سوف يتم ارسال رسالة تأكيدية للمسجلين في التدريب (أول 30 مشارك) وباقي المسجلين سوف يتم وضعهم في قوائم الانتظار.- قيام الراغبين في المشاركة بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعدادًا للتدريب من خلاله، التأكد من توافر كاميرا بجهازك وميكرفون، وسيتم إرسال الكود للمشاركين في حال تأكيد انعقاد البرنامج التدريبي.- كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.- سيتم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدرب من وجهة نظر السادة المشاركين.- سوف يتم اإجراء الاختبارات أونلاين على موقع المجلس الأعلى للجامعات.- يرجى الالتزام بتسجيل الاسم مرة واحدة فقط وإلا يعتبر الحجز لاغيا.- يجب التأكد من تسجيل رقم الواتساب وكذلك البريد الإلكتروني الذى سيتم به إضافة المشارك على برنامج ميكروسوفت تيميز، وتود إدارة المركز في التنويه على أن كتابة بريد إلكتروني غير صحيح أو رقم هاتف غير مسجل على الواتساب سيؤدى إلى استبعاد المشارك من البرنامج التدريبي واعتبار حجزه لاغيًا.- البريد الإلكتروني الرسمي الذى سيقوم المشارك بتسجيله هو الذى سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيميز للبرنامج التدريبي والاختبارات، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج كما يجب التأكد من عمله.- يجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة، مع العلم أن حجز الدورات يتم فقط من خلال إدارة المركز وعن طريق التسجيل الإلكتروني الرسمي.