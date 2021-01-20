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القبلة

رغم كورونا.. مريدو الطرق الصوفية يحتفلون بمولد السيدة نفيسة اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:05 ص
مولد السيدة نفيسة
مولد السيدة نفيسة
كتب : عمرو رشدى
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أعلن مريدو وأتباع الطرق الصوفية في مصر الاحتفال بمولد السيدة نفيسة، مساء اليوم، وذلك داخل الساحات والمقرات الخاصة بالطرق الصوفية في القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات الأخرى.

وكشف محمد البرهامي، عضو بالطريقة البرهامية، إن الاحتفال بمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، سيكون مساء اليوم، حول مسجد ومقام السيدة نفيسة، وأن مريدي المحافظات جاءوا إلى القاهرة أمس الأول من أجل الاحتفاء والاحتفال بهذه الليلة المباركة الميمونة، وتم تأجير عشرات الشقق والأحواش لإقامة وتنظيم الفعاليات في منطقة شارع الأشراف وميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها وآوضاها.

وتابع عضو بالطريقة البرهامية: "أن كورونا أصبحت أمر واقع ولايمكن، توقف الحياة بسببها، ولكن يجب علينا الإلتزام بالتدابير الصحية والإحترازية فقط، والله سيحفظنا، مدمنا نحيي ليالي الصالحين وآل بيت رسول الله".

في السياق ذاته، قال محمد عبدالباسط، المريد بالطريقة الرفاعية، إن جميع الطرق الصوفية ستحتفل اليوم بمولد نفيسة العلوم، داخل مقراتها وساحاتها المنتشرة في جميع أنحاء مصر، ملتزمين في ذلك بالإجراءات الاحترازية، والحفظ سيكون من المولي سبحانه وتعالى، كما أن الأعداد محدودة وسيتم بث الفعاليات عبر "فيسبوك" وتطبيق "زووم" وغيرها من الوسائل الحديثة.

وتابع "عبدالباسط" أن احتفالات الطرق الصوفية توقفت العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن هذا العام لا يمكن إيقافها ولكن يمكن تنظيمها بشكل أفضل بحيث لا تحدث إصابات بالفيروس وذلك يكون من خلال الالتزام بالتدابير الصحية.

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