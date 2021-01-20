الاتحاد الأوروبي عن بايدن: لدينا صديق في البيت الأبيض

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ميثاقا تأسيسيا جديدا للعلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، وأوضح أن أوروبا بات لديها صديق في البيت الأبيض، وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية اليوم الأربعاء.يأتي هذا فيما يترقب العالم والأمريكيون خلال ساعات قليلة، حفل تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.