إيران: كوريا الجنوبية لا تمتلك الإرادة للإفراج عن الأرصدة المجمدة

اتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، مسؤولي كوريا الجنوبية، بأنهم لا يمتلكون الإرادة السياسية للإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بلادهم والبالغة سبعة مليارات دولار.ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن «همتي» القول في مقابلة تليفزيونية: «الإرادة السياسية غير متوفرة لدى مسؤولي كوريا الجنوبية لحل هذه القضية، إلا أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وعد بحلها».وتجدر الإشارة إلى أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.ورغم العقوبات الأمريكية الصارمة على الاقتصاد الإيراني، فقد رأى همتي أن الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران قد فشلت.وقال إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال العامين الأخيرين، فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.ومارست إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ضغوطًا اقتصادية قصوى على إيران؛ لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.